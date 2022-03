Politie roept op aangifte te doen van log4j-aanvallen

De Nederlandse politie heeft nog geen aangiften ontvangen van log4j-aanvallen, maar roept bedrijven en organisaties die slachtoffer zijn op dit wel te doen. De NCSC roept organisaties daarnaast op alert te blijven met de feestdagen.

Onduidelijk is in hoeverre organisaties in Nederland slachtoffer zijn van aanvallen via de log4j-kwetsbaarheid. Tot nu toe kwamen bij de regionale cybercrimeteams en het Team High Tech Crime nog geen aangiften binnen van dergelijke aanvallen.

De politie roept gedupeerden op dit wel te doen. Volgens de politie is het doen van aangifte noodzakelijk om details over aanvallen te verkrijgen, zoals gebruikte IP-adressen, en inzicht te krijgen in de werkwijze van criminelen. Onder andere de taskforce ransomware van het THTC zou baat hebben bij informatie over aanvallen via de Log4Shell-kwetsbaarheid.

Het Nationaal Cyber Security Centrum ziet vooralsnog alleen kleinschalig misbruik, maar de organisatie verwacht dat dit zal toenemen. Het NCSC roept organisaties daarom op zich voor te bereiden en ook tijdens de feestdagen alert te zijn op aanvallen. Het gebeurt vaker dat criminelen tijdens feestdagen toeslaan omdat systeembeheerders dan minder snel reageren op aanvallen.

Medio december werd bekend dat de veelgebruikte Java-library log4j een kritieke kwetsbaarheid bevatte. Vanwege de grote hoeveelheid applicaties die van de tool gebruikmaken, is de verwachting dat er grootschalig misbruik van gemaakt gaat worden.