Oekraïense politie arresteert ransomwarebende die meer dan 50 bedrijven trof

De Oekraïense politie heeft een ransomwarebende gearresteerd die opgeteld meer dan 50 bedrijven in Europa en de Verenigde Staten heeft getroffen. De bende zou in totaal meer dan 1 miljoen dollar hebben buitgemaakt.

De Oekraïense autoriteiten werkten voor deze actie samen met de ordediensten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ze arresteerden een 36-jarige man uit Kiev die samen met zijn vrouw en drie kennissen cyberaanvallen planden en uitvoerden op meer dan 50 bedrijven in de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Uit het persbericht van de Oekraïense politie blijkt dat de bende een ransomwarevirus verspreidde via e-mails dat vervolgens data op de getroffen systemen versleutelde. Daarna eiste de bende losgeld via cryptomunten om de versleutelde gegevens opnieuw beschikbaar te stellen aan de getroffen partijen. Een lid van de bende gebruikte de ransomware ook om bankkaartgegevens van Britse inwoners te bemachtigen waarna goederen werden aangekocht via webshops om die later door te verkopen.

In totaal werden er negen huiszoekingen gedaan tijdens het onderzoek. Daarin kwam ook aan het licht dat de bende buitenlandse hackers geholpen heeft bij hun hackpogingen.