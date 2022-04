Nigeriaanse overheid heft Twitter-blokkade op die sinds juni van kracht was

Twitter is officieel weer toegelaten in Nigeria nadat de plaatselijke overheid het socialemediaplatform sinds juni 2021 had geblokkeerd. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten is Twitter akkoord gegaan om de plaatselijke Nigeriaanse wetten meer in acht te nemen.

Twitter is volgens de lokale autoriteiten akkoord gegaan om de Nigeriaanse wetgeving te eerbiedigen, al worden er geen details meegedeeld over welke wetgeving het precies gaat. Volgens Reuters heeft het Amerikaanse bedrijf ook een plaatselijke afgevaardigde moeten aanstellen. Die zou een aanspreekpunt worden voor de Nigeriaanse overheid en zou zich over de lokale belastingplicht moeten ontfermen.

Twitter werd verboden in het West-Afrikaanse land omdat het sociale netwerk een tweet van Muhammadu Buhari, de Nigeriaanse president, in juni vorig jaar had verwijderd. President Buhari zou toen dreigementen hebben geuit naar leden van afscheidsgroeperingen die oproer hadden veroorzaakt in het land en dat was in strijd met het beleid van het socialemediaplatform. De Nigeriaanse regering reageerde op de ingreep van Twitter door het platform in het West-Afrikaanse land vanaf toen te verbieden.