Tesla verwijdert productiedatum voor Cybertruck van website

Tesla vermeldt op zijn website niet langer dat de productie van de Cybertruck in 2022 van start zal gaan. Dat ontdekten Amerikaanse media. Op de bestelpagina voor de elektrische pick-uptruck wordt het jaartal 2022 voortaan niet meer vermeld, wat op een uitstel van de productie kan wijzen.

Op de bestelpagina van de Cybertruck staat sinds kort te lezen dat Cybertruck-klanten de configuratie van de elektrische pick-up kunnen voltooien 'als de productie nadert' en dat is een verschil in vergelijking met de mededeling die begin december 2021 nog op de website stond. Daarin stond te lezen dat klanten de configuratie konden voltooien zodra de productie 'in 2022' naderde.

Sinds augustus vorig jaar was op de website van Tesla te lezen dat de productie van de Cybertruck in 2022 van start zou gaan in plaats van eind 2021, de periode die tijdens de onthulling van de elektrische pick-up truck in 2019 werd vermeld.

Tijdens de besprekingen van de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2021 vertelde Tesla-ceo Elon Musk ook al dat de productie van de Cybertruck kampte met problemen. "Het is makkelijk om prototypen te maken, maar alles dat je maakt op hoog volume, gaat zo snel als de langzaamste schakel in de keten. Als je bijvoorbeeld tienduizend onderdelen en processen hebt, kun je daar 9999 van in huis hebben. Maar als je er eentje mist, loop je vast. We misten dit kwartaal bijvoorbeeld de module die airbags en gordels bedient. En je kunt geen auto maken zonder die module."

De Cybertruck werd eind 2019 aangekondigd. Het is een elektrische pick-uptruck gemaakt van gepantserd metaal met ramen van gehard glas. Tesla brengt versies uit met een enkele motor en achterwielaandrijving en versies met twee of drie motoren en vierwielaandrijving. De goedkoopste versie moet vanaf 40.000 dollar gaan kosten, de duurste versie gaat vanaf 70.000 dollar in de verkoop. Tesla heeft nog geen officiële aankondiging gedaan over een eventuele vertraging bij de productie van de Cybertruck.