Foto's en video tonen prototype Tesla Cybertruck zonder deurhendels

Er zijn foto's en een video verschenen van een nieuw prototype van de Tesla Cybertruck. De fabrikant kondigde de auto in 2019 aan, maar het is nog onduidelijk wanneer de pick-up truck precies zal uitkomen. De nieuwe versie toont enkele wijzigingen.

Het beeldmateriaal, dat Cybertruck Owners Club publiceerde, toont een versie die aan de voorkant iets korter lijkt dan de variant die in 2019 bij de aankondiging op het podium stond. Daarnaast ontbreken de deurgrepen in zijn geheel. In plaats daarvan kunnen gebruikers de deur openen met een app of een tag die op een sensor gelegd moet worden.

Tesla presenteerde de Cybertruck in november 2019. Het ontwerp van het huidige prototype met roestvast staal wijkt niet enorm af van het toen getoonde type. De truck had eind 2021 moeten uitkomen, maar dat is niet gebeurd. Sindsdien verdween de productiedatum van de Cybertruck van de website van de fabrikant.

Tesla brengt versies uit met een enkele motor en achterwielaandrijving en versies met twee of drie motoren en vierwielaandrijving. De goedkoopste versie moet vanaf 40.000 dollar gaan kosten, de duurste versie gaat vanaf 70.000 dollar in de verkoop. Tesla heeft nog geen officiële aankondiging gedaan over een eventuele vertraging bij de productie van de Cybertruck. De automaker presenteert woensdag kwartaalcijfers en deelt dan mogelijk ook meer informatie over de productie van de Cybertruck.