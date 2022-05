Tesla stelt levering Cybertruck uit tot volgend jaar

Tesla zegt op de eigen website dat leveringen van zijn elektrische pick-uptruck Cybertruck pas volgend jaar zullen beginnen. De automaker hield tot nu toe vol dat de productie eind dit jaar al van start zou gaan.

Alle drie de varianten staan nu op de planning voor volgend jaar, merkte Electrek op. "U kunt uw configuratie voltooien als de productie nadert, in 2022", staat nu op de site te lezen. Behalve de Amerikaanse site heeft de autofabrikant de melding nu ook op de Nederlandstalige website gezet. Eerder mikte Tesla erop om de eerste Cybertrucks eind dit jaar van de band te laten rollen, waarna meer exemplaren volgend jaar zouden moeten volgen.

Tesla-topmensen zeiden bij de bespreking van de kwartaalcijfers twee weken geleden dat de Cybertruck in de alfa-fase zit, terwijl de bèta later dit jaar zou moeten volgen. Daardoor leek het er al op dat de auto zou worden uitgesteld. Volgens Tesla-directeur Elon Musk is de productie van de auto complex. "Het is makkelijk om prototypes te maken, maar alles dat je maakt op hoog volume gaat zo snel als de langzaamste schakel in de keten. Als je bijvoorbeeld tienduizend onderdelen en processen hebt, dan kun je 9999 daarvan in huis hebben. Maar als je er eentje mist, dan loop je vast. We misten dit kwartaal bijvoorbeeld de module die airbags en gordels bedient. En je kan geen auto maken zonder die module." Daarbij heeft Tesla last van het wereldwijde chiptekort.

Tesla kondigde de Cybertruck twee jaar geleden aan. Het is een elektrische pick-uptruck met een ontwerp van roestvast staal en ramen van gehard glas. De planning om eind 2021 de eerste exemplaren te leveren is de originele planning, die Tesla sinds de aankondiging had genoemd.