Aantal maandelijkse gebruikers Firefox duikt onder 200 miljoen

Het aantal maandelijkse gebruikers van de desktopversie van Firefox is voor het eerst in jaren gezakt tot onder 200 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van Mozilla. De cijfers laten elk jaar een dip zien in de zomer, maar het aantal gebruikers lijkt structureel af te nemen.

Firefox had op desktop volgens Mozilla's dashboard afgelopen week 196.327.000 gebruikers die de browser minstens een keer per maand openen. Dat was in deze week precies een jaar geleden rond 209.000.000, terwijl dat aantal twee jaar geleden nog op ongeveer 222.000.000 lag. Dat is een daling van tussen de 6 en 7 procent per jaar.

De daling is niet te zien op andere gebieden, zoals hoe lang gebruikers de browser hebben openstaan op een dag en hoeveel nieuwe profielen gebruikers aanmaken per dag. De meeste installaties zijn op Windows: 62 procent van de gebruikers heeft Windows 10, nog eens 20 procent Windows 7 en 4,2 procent Windows 8.1. Linux komt in totaal uit op 3,2 procent, achter macOS met 7,2 procent.

De cijfers laten elke zomer een dalende trend zien door de vakantieperiode, zo zegt Mozilla op de pagina met uitleg. Daardoor ligt het voor de hand dat het aantal gebruikers komende maand weer boven 200 miljoen zal uitkomen.

Mozilla heeft nog geen reactie gegeven op de cijfers. De cijfers komen tot stand dankzij een steekproef van 10 procent van de gebruikers van Firefox elke week, zo zegt Mozilla. De browserbouwer publiceert de cijfers sinds 2018.