Mozilla ontslaat 250 werknemers en wil zich meer richten op betaalde diensten

Mozilla ontslaat 250 werknemers. Dat is een kwart van alle personeelsleden. Het bedrijf zegt dat het hard is getroffen door de coronacrisis en dat het in de komende periode zijn prioriteiten wil verleggen naar onder andere betaalde producten.

Mozilla sluit onder andere zijn kantoor in Taiwan, schrijft het bedrijf in een bericht aan werknemers. Ook komen zestig medewerkers in een ander team te werken. Begin dit jaar ontsloeg Mozilla al 70 medewerkers, omdat het ontwikkelen van diensten die voor meer inkomsten moeten zorgen vertraging opliep.

Het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis, zegt directeur Mitchell Baker. Mozilla wil daarom nog meer werken aan producten die het bedrijf geld op kunnen leveren. "We moeten onder ogen zien dat het oude model waarbij alles gratis was consequenties voor ons heeft, en nieuwe mogelijkheden onderzoeken", schrijft Baker.

Een mogelijkheid om geld te verdienen is de betaalde vpn-dienst die Mozilla sinds december in bèta heeft. Ook wil het bedrijf investeren in Pocket en Web Assembly en in 'security- en privacytools', al geeft het over dat laatste geen verdere informatie. Zaken zoals ontwikkelaarstools krijgen juist minder aandacht, zegt Mozilla. Op de lange termijn wil Mozilla ook investeren in machine learning, waar het een aparte afdeling voor opzet.