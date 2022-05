Mozilla stopt tijdelijk met Firefox Send om malware-misbruik tegen te gaan

Mozilla heeft Firefox Send tijdelijk offline gehaald, zodat het bedrijf de dienst minder aantrekkelijk kan maken voor malware-misbruik. Gebruikers hoefden bijvoorbeeld geen account te hebben en konden ook geen melding doen van misbruik, waardoor Send veel door criminelen werd gebruikt.

ZDNet schrijft dat Mozilla Firefox Send dinsdag offline haalde, nadat de nieuwssite contact opnam met Mozilla. Volgens onderzoek van ZDNet werd de dienst namelijk actief misbruikt door cybercriminelen. De criminelen zouden de malware uploaden naar Firefox Send, waar het bestand versleuteld werd opgeslagen. Criminelen konden daarna de Send-malware-links naar slachtoffers sturen. Hiermee zou onder meer ransomware, trojans en spyware zijn verspreid.

In een interview met ZDNet zegt beveiligingsonderzoeker Colin Hardy dat Firefox Send aantrekkelijk is voor cybercriminelen, omdat bedrijven bijvoorbeeld de Send-url's vertrouwen. Daardoor zouden spamfilters de Send-links niet blokkeren. Daarnaast hoeven criminelen geen tijd en geld te steken in het zelf ontwikkelen van opslagdiensten, maar kunnen ze de Mozilla-servers gebruiken. Mozilla versleutelt ook de Send-bestanden, wat het opsporen van malware bemoeilijkt. Tot slot kunnen Send-downloadlinks zo worden ingesteld dat ze na een bepaald aantal kliks of na bepaalde tijd verlopen en met een wachtwoord beveiligd worden, wat incidentrespons lastig maakt, zo stelt Hardy.

Mozilla zegt tegen ZDNet nu de dienst tijdelijk offline te halen, zodat het verbeteringen door kan voeren aan het platform. Zo moet het voor Send-gebruikers straks mogelijk worden om misbruik van het platform te melden en moeten alle gebruikers die bestanden via Firefox Send willen delen straks inloggen met een Firefox-account. Het techbedrijf zegt ook verder te kijken naar extra mogelijke oplossingen. Wanneer Firefox Send terugkeert, is nog niet bekend. Alle Send-links zijn door het offline halen van de dienst niet langer bruikbaar.

Firefox Send werd in maart 2019 uit bèta gehaald en was sindsdien voor iedereen beschikbaar. Het gebruik van een account was niet verplicht, maar wie inlogde kon wel grotere bestanden uploaden. Wie inlogde kon bestanden van maximaal 2,5GB delen, zonder account was die limiet 1GB. Mozilla zet met Firefox Send in op privacy en beveiliging.