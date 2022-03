Firefox 81 krijgt standaard ondersteuning voor bediening via multimediatoetsen

Mozilla activeert in Firefox 81 standaard de api die bediening van media via multimediatoetsen op een toetsenbord of laptop mogelijk maakt. De api zit al in huidige versies van de browser, maar moet handmatig geactiveerd worden.

Ontwikkelaars discussiëren op Bugzilla over het activeren van bediening via multimediatoetsen en hebben besloten om de functie in de definitieve versie van Firefox 81 standaard aan te zetten. Als die versie uitkomt, kunnen gebruikers media op websites bedienen met functietoetsen. Dat werkt bijvoorbeeld bij het afspelen van video's op YouTube of muziek op Spotify.

De functie gebruikt de Media Session-api, die al langere tijd in de browser zit. Gebruikers kunnen de functie ook activeren in huidige Firefox-versies, al ontbreekt officiële ondersteuning vooralsnog. De functionaliteit is aan te zetten door naar about:config te navigeren en vervolgens de flags media.hardwaremediakeys.enabled en dom.media.mediasession.enabled te activeren.

In Google Chrome en Microsofts Edge-browser gebaseerd op Chromium is bediening via multimediatoetsen al langer standaard geactiveerd. Ook Apples Safari-browser kan al gebruikmaken van dergelijke toetsen. Firefox 81 staat gepland voor een release eind september.