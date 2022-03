Streamingsites KissAnime en KissManga zijn offline op last van rechthebbenden

De populaire streamingsites voor anime KissAnime en KissManga zijn offline. Volgens de beheerders van KissAnime zijn hun servers offline gehaald op last van auteursrechthebbenden.

Geek Culture publiceert een bericht van KissAnimeSupport op Discord met de melding dat de sites permanent gesloten zijn en dat alle bestanden offline gehaald zijn. Die melding verschijnt inmiddels ook als gebruikers de sites bezoeken. KissAnime en KissManga behoorden tot de populairste sites voor het streamen van anime en manga met waarschijnlijk miljoenen bezoekers per maand. Volgens Torrentfreak waren de sites al langer onderwerp van juridische klachten wegens auteursrechtinbreuken.

Details over de take-downs zijn nog onbekend. Geek Culture legt de link met strengere Japanse auteursrechtwetgeving die in juni is aangenomen. Die heeft deels betrekking op mangacomics en het verbod op het illegaal downloaden van boeken gaat per 1 januari 2021 pas in. Vanaf oktober geldt echter ook een verbod op 'leechsites', oftewel sites die niet zelf direct illegale inhoud hosten, maar illegale content elders indexeren en de toegang naar die bestanden faciliteren. Hiervan was sprake bij KissAnime en KissManga, maar onduidelijk is waar de bestanden gehost werden en hoe de Japanse regels take-downs afgedwongen kunnen hebben als de bestanden niet in Japan gehost werden.

In Japan is de overheid een Hello Kitty-campagne gestart om mensen bewust te maken van de strengere regels. Hello Kitty was in het verleden zelf onderwerp van auteursrechtclaims. Mercis, de Nederlandse uitgever van Nijntje, beschuldigde de uitgever van Hello Kitty van plagiaat omdat het figuurtje Cathy grote gelijkenis vertoonde met Nijntje. Mercis won die juridische strijd en schikte de zaak uiteindelijk.

Het nieuws over het sluiten van KissAnime en KissManga kwam in dezelfde week als de aankondiging dat dertig Japanse animestudios een gezamenlijk YouTube-kanaal beginnen. De bedoeling is dat op Animelog, of Anilog, meer dan drieduizend animetitels beschikbaar komen. Vooralsnog is Animelog alleen in Japan beschikbaar, maar later moeten de video's ook internationaal te bekijken zijn. Dat schreef Variety vorige week.