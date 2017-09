Voortvluchtige Kinox.to-beheerder geeft zichzelf aan

Een van de vermoedelijke beheerders van de illegale streamingvideosite Kinox.to heeft zichzelf in juli aangegeven, zo blijkt nu. Zijn broer, eveneens verdachte, is nog wel voortvluchtig. De nu in hechtenis genomen verdachte was drie jaar op de vlucht voor de autoriteiten.

Een van de broers die ervan verdacht wordt de voornaamste beheerder van Kinox.to te zijn, heeft zichzelf vrijwillig in het Kosovaarse Pristina aangegeven bij de Duitse ambassade. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Hij bevindt zich in hechtenis om aan Duitsland uitgeleverd te worden, bevestigt het openbaar ministerie van Dresden tegen Handelsblatt.

Het OM verdenkt de beide broers van commerciële auteursrechtinbreuk, belastingontduiking, afpersing en brandstichting. Naast Kinox.to zouden de twee de voornaamste beheerders van meer illegale streamingsites zijn, zoals Freakshare.com, Shared.sx, Bitshare.com en Movie4k.to. De beheerders verdienden aan abonnementen op de streamingsites en opslagdiensten. In 2014 startte het OM een grootschalige zoekactie naar de broers.

Eind december werd al een derde beheerder van Kinox.to veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel, wegens 'illegale commerciële exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken'. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij de voorloper van Kinox.to, Kino.to. Overigens is Kinox.to nog steeds online. De site bevat geen torrents en biedt zelf geen streams vanaf eigen servers; alleen links naar streamingvideo's.