Samsung wil vouwbare smartphone in 2018 uitbrengen

De directeur van Samsungs mobiele divisie, Koh Dong-jin, heeft gezegd dat de Zuid-Koreaanse elektronicagigant in 2018 een smartphone met een vouwbaar scherm wil uitbrengen. Een specifieke datum kon hij echter niet geven.

Volgens de directeur moeten er nog een aantal problemen worden opgelost, voordat de telefoon daadwerkelijk in de schappen belandt. Voor hem is 2018 het huidige doel, maar hij stelde dat het toestel met het vouwbare scherm pas wordt uitgebracht als de technische uitdagingen zijn overwonnen, zo meldt Bloomberg. Nadere informatie over wat voor problemen Samsung nog moet oplossen, gaf hij niet.

In de afgelopen jaren zijn er vaker geruchten geweest over een vouwbare smartphone die Samsung zou gaan uitbrengen. In april zei een vooraanstaande technicus van Samsung, Kim Tae-woong, dat de introductie van vouwbare smartphones pas in 2019 zal plaatsvinden. Dit uitstel had volgens hem te maken met technologische uitdagingen en de goede verkoop van schermen zonder of met heel dunne schermranden. Mede door deze goede verkoopcijfers zou Samsung geen haast hebben met het ontwikkelen smartphones met vouwbare schermen.

Er wordt al jaren gewerkt aan vouwbare smartphones. De grootste uitdaging zit in het maken van schermen die naar de buitenkant gevouwen kunnen worden, omdat het materiaal op moet kunnen rekken. Samsung heeft al diverse patenten aangevraagd op systemen om het hele apparaat vouwbaar te maken. De fabrikant wil voor de vouwbare smartphone flexibele oledschermen gebruiken. Die zet het bedrijf nu al in voor het maken van gebogen schermen, zoals die in de Galaxy S7 edge en die van de Galaxy S8 en S8+.

Prototype vouwbaar oledscherm van Samsung uit 2009