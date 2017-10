Huawei werkt aan vouwbare smartphone met twee schermen

Huawei heeft een smartphone met twee schermen in ontwikkeling die dubbelgevouwen kan worden. Voorlopig gaat het om een prototype, maar de fabrikant zou een uiteindelijk product volgend jaar kunnen introduceren.

Huawei heeft een werkend testmodel, maar is nog niet klaar voor een introductie zegt Huawei-ceo Richard Yu tegen Cnet. De topman stoort zich aan de dunne kier tussen de twee schermen. "Dat is niet goed, we moeten van die kier af." Volgens hem moet de technologie voor flexibele schermen nog verbeteren en is er ook wat het mechanische ontwerp betreft nog verbetering mogelijk. Details over het model gaf hij verder niet.

In de afgelopen week introduceerde ZTE een vouwbare smartphone met twee schermen: de Axon M. Samsung werkt al langer aan een vouwbare smartphone. Vorige maand kondigde het bedrijf aan deze in 2018 uit te willen brengen. Naar verluidt had het bedrijf al eerder plannen voor een introductie, maar moest Samsung het toestel meer dan eens uitstellen wegens technische obstakels. De fabrikant wil voor de vouwbare smartphone flexibele oledschermen gebruiken.