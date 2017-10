Volgens Huawei willen gebruikers van Mate-telefoons een lange accuduur, topprestaties, een topcamera en een groot scherm in een relatief kleine behuizing. We zouden bijna zeggen: 'wie niet?' Nou ja, behalve dat grote scherm dan misschien. Dat was iets waarmee de Mate-serie onderscheidend was, maar je had dan wel echt een grote smartphone in je zak. Dat kwam vooral doordat het toestel met een 16:9-schermverhouding behoorlijk breed was.

2017 is het jaar van de smartphones met een langgerekter scherm en kleinere bezels, waardoor veel toestellen relatief compact zijn, of schermen relatief groot zo je wilt. Het gevolg daarvan kan zijn dat er minder verschil zit tussen de 'grote' en de 'bijzonder grote' smartphones. Het verschil in schermgrootte tussen de Huawei P10 Plus en de Mate 9 is 0,4 inch. De Mate 10 Pro is maar marginaal groter dan de P10 Plus en heeft toch een 0,5 inch groter scherm, hoewel de schermoppervlakte als gevolg van de 18:9-schermverhouding minder is toegenomen dan de 0,5 inch extra doet vermoeden.

We waren in Londen voor de presentatie van de Huawei Mate 10 Pro, waarbij we het toestel even konden vasthouden voor de release. Daarbij viel op dat het toestel een stuk fijner in de hand ligt dan de Mate 9 en dat komt door zijn slankere behuizing. Natuurlijk blijft het reiken als je iets boven in het scherm moet doen, zoals te verwachten is bij dit scherm van 6 inch, maar persoonlijk zouden we wel met deze telefoon kunnen rondlopen, waar we de Mate 9 toch echt te enorm vinden.

Toestel Mate 10 Pro Mate 9 LG V30 Hoogte 154,2mm 156,9mm 151,7mm Breedte 74,5mm 78,9mm 75,4mm Dikte 7,9mm 7,9mm 7,3mm Gewicht 178g 190g 158g Relatieve schermgrootte 80,9% 77,5% 81,2%

Als we op onze persoonlijke ervaring afgaan, zou de Mate 10 Pro dankzij zijn afmetingen interessant kunnen zijn voor een iets groter publiek dan de Mate 9, in elk geval in dit opzicht. Als je geen fan bent van enorme telefoons en het voordeel van een groter scherm nooit daartegen vond opwegen, zijn toestellen met een 6"-scherm desondanks een optie geworden. Toch is de behuizing van bijvoorbeeld de LG V30 nog een stukje kleiner, ondanks het gelijke schermformaat.

De achterkant van de Mate 10 Pro is van glas en je ziet er snel vingervegen op. Ter hoogte van de dubbele camera loopt een streep over het toestel die het licht net even wat anders reflecteert dan de rest van de achterkant. Dat is een subtiel en origineel detail dat we kunnen waarderen. De vingerafdrukscanner zit op een logische plaats en lijkt op het eerste gezicht goed en snel te werken. De achterkant is naar de zijkanten toe afgerond, wat bijdraagt aan het fijne handgevoel van het toestel.

Aan de voorkant valt op dat het scherm niet of nauwelijks afgerond is, waar bijvoorbeeld een Galaxy S8 een gebogen scherm heeft. Aan de ene kant doet dat wat minder futuristisch aan, maar velen zullen het ook prettig vinden, bijvoorbeeld omdat je dan minder vaak per ongeluk het scherm aanraakt vanaf de zijkant. Tussen de vrij kleine bezels vinden we het contrastrijke oledscherm terug. Dat scherm is anders dan dat van de Mate 9 en de P10-serie, en onze eerste indruk is positief. Het heeft ondersteuning voor hdr en een kleurbereik van 112 procent van de ntsc-standaard. De resolutie is 2160x1080 pixels, waardoor de pixeldichtheid neerkomt op 402ppi. Het is geen enorm hoge resolutie, hoewel het voor de meeste mensen genoeg zal zijn, maar de accuduur zal er wel van profiteren.

Met die accuduur zit het vermoedelijk wel snor, aangezien het toestel een accucapaciteit heeft van maar liefst 4.000mAh. Ter vergelijking: de LG V30 heeft een even groot scherm met een hogere resolutie en heeft een accu van slechts 3.300mAh.

In de simkaartlade is plek voor twee simkaarten en die kunnen allebei met 4g-netwerken praten. Dat is noemenswaardig, omdat het vaak voorkomt dat alleen de simkaart in het eerste slot toegang heeft tot 4g.

De Mate 10 Pro is waterdicht volgens de ip67-norm, wat betekent dat hij stofvrij en 'dompeldicht' is. Dat houdt in dat hij dertig minuten lang op één meter diepte overleeft.

Neural processing unit

Huaweis eigen Kirin 970-soc zit in de Mate 10 Pro. De cpu daarop is een octacoreprocessor. Hij heeft vier Cortex A73-kernen die draaien op een maximum van 2,36GHz, en vier energiezuinige A53-kernen die draaien op 1,8GHz. Het bijzondere aan de soc volgens Huawei is de neural processing unit. Deze aparte processor houdt zich exclusief bezig met de verwerking van processen voor kunstmatige intelligentie.

Hoewel we het natuurlijk niet kunnen testen tijdens een hands-onsessie, kan dit in theorie ten goede komen aan de accuduur en dat is volgens Huawei dan ook de belangrijkste functie van deze npu. De processor hoeft zich niet bezig te houden met deze taken en de npu is er speciaal op ingericht. Deze taken omvatten volgens Huawei hoofdzakelijk beeldherkenning, energie-efficiënte augmented reality en accuraat taalbegrip.

De specificaties van de Mate 10 Pro zijn verder aan de hoge kant, aangezien er standaard maar liefst 128GB opslaggeheugen en 6GB werkgeheugen in het toestel zit. Tijdens het evenement in Londen hebben we een tijdje kunnen spelen met het toestel. Daarbij kon het veel apps in het geheugen houden en voelde het erg snel aan.

Dubbele camera

Zoals het een high-end smartphone anno 2017 betaamt, ligt de focus ook erg op de camera. Het is een dubbele camera met een twaalfmegapixelkleurensensor en een twintigmegapixel- monochrome sensor. De primaire camera heeft een behoorlijk wijde lensopening van f/1.6, wat helpt bij het maken van foto's bij matige lichtomstandigheden. Er waren wat donkere hoekjes op het evenement, waar we onze toevlucht hebben gezocht om wat foto's te maken. Deze vielen op het eerste gezicht zeker niet tegen.

Het viel op dat foto's van neonletters in de donkere ruimte een stuk beter slaagden, zonder lensflare, dan met de iPhone 7 Plus die iemand toevallig bij zich had. Natuurlijk zegt dat niet alles, want om er echt een oordeel over te vellen moeten we veel meer situaties vergelijken, maar het is een goede eerste indruk. Hieronder zie je twee andere foto's die we met het toestel gemaakt hebben op het evenement en die we wel konden overzetten. Als we gaan pixel peepen, zien we wel een wat agressieve ruisonderdrukking terug in de foto met de ballerina, waardoor er verlies van detail is in bijvoorbeeld het gezicht van het meisje. De kleuren zijn bij beide foto's echter behoorlijk accuraat en de camera staat voor ons gevoel redelijk zijn mannetje, hoewel we niet verwachten dat het de beste smartphonecamera van het jaar zal worden.

De camera is uitgerust met hybride autofocus, waarbij gewerkt wordt met contrastdetectie, fasedetectie en laserautofocus. Ook is er een '2x'-zoomknop, waarvan Huwei zegt dat het lossless zoom is. Dat zullen we uitzoeken in de review, maar het zou moeten werken doordat de tweede sensor twintig megapixels heeft, waardoor deze extra pixels gebruikt kunnen worden voor inzoomen, met een twaalfmegapixelfoto als resultaat. Het viel ons op dat bij het zoomen erg veel ruis ontstond bij de matige lichtomstandigheden waarin we ons op momenten bevonden.

Tot slot

De Huawei Mate 10 Pro kost 800 euro en dat is in verhouding tot de meeste concurrenten nog enigszins bescheiden. Zo kost de Pixel XL met 128GB maar liefst 1049 euro en ook de LG V30 zal duurder zijn, terwijl de standaardversie 'maar' 64GB opslag heeft. Als je genoegen neemt met die hoeveelheid opslaggeheugen, is de Samsung Galaxy S8+ misschien wel een interessant alternatief, omdat die inmiddels wat goedkoper is geworden. De Mate 10 Pro heeft ten opzichte van andere toptoestellen wel een paar nadelen. Zo heeft hij geen stereoluidsprekers en geen 3,5mm-uitgang en zit hij nog op bluetooth-versie 4.2. Op de meeste andere vlakken is de Mate 10 Pro wat ons betreft echter een veelbelovende smartphone, die we hopelijk snel naast wat andere toptoestellen kunnen zetten om te kijken hoe hij zich houdt.