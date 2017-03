Door Jeroen Horlings, zondag 12 maart 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Beste koop: Sony Cyber-shot RX100 III Zwart In deze round-up vergelijken we vier compactcamera's die dankzij hun 1"-sensor en lichtsterke lens een interessant alternatief vormen voor smartphones én camera's met verwisselbare lenzen. De fabrikanten hebben allemaal een eigen insteek gekozen, waarvan de waarde sterk afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren. Doordat de camera's zeer aan elkaar gewaagd zijn, werd het een massasprint en fotofinish, maar alles afwegende is de Sony Cyber-shot RX100 III in dit prijssegment wat ons betreft de ultieme broekzakcamera.Nu verkrijgbaar vanaf: € 640,80

Dat de cameramarkt flink aan het veranderen is, mag geen verrassing zijn. De verkopen van traditionele camera's zijn flink teruggelopen en vooral de klassieke compactcamera's zijn daar het slachtoffer van geworden. Deze categorie is vrijwel weggevaagd door smartphones en niet ten onrechte. Los van het feit dat je die 'camera' altijd bij je hebt, is de kwaliteit van de sensor en de optiek in smartphones zo verbeterd, dat ze niet meer onderdoen voor een standaardcompactcamera, los van het gebrek aan optische zoom dan.

Als reactie daarop ontstond in 2012 een gloednieuw camerasegment; een compacte camera met een grote, 1"-sensor, goede optiek en alle denkbare mogelijkheden. De 1"-sensor is de spil van dit nieuwe segment, want die is circa vier keer zo groot als een reguliere compactcamera- en smartphonesensor, en biedt daardoor een aanzienlijk hogere beeldkwaliteit. Hij haalt niet de kwaliteit van een aps-c- of fullframe-sensor, maar vormt een mooi compromis. Dankzij zijn compacte voorkomen past hij in een broek- of jaszak en als gevolg daarvan neem je hem veel sneller mee. Lenzen wisselen is niet nodig, want met een standaardbereik van ongeveer 24 tot en met 70mm kun je in de meeste situaties uit de voeten. De lens is bovendien behoorlijk lichtsterk, waardoor je ook in donkere situaties uit de hand kunt blijven fotograferen.

Met deze camera's kun je niet alleen fotograferen in raw, met 8 tot 10fps en snelle autofocus, maar ook filmen. Sterker nog, deze nieuwe categorie camera's is al een tijdje razend populair onder vloggers, omdat ze makkelijk mee te nemen zijn en een prima beeldkwaliteit bieden. Dat het scherm 180 graden kantelbaar is, is eveneens een grote plus voor deze doelgroep. Deze nieuwe categorie camera's is dus allround inzetbaar, biedt prima kwaliteit en is makkelijk mee te nemen. Ze vormen daardoor een interessant compromis voor twee doelgroepen: enerzijds smartphonegebruikers die betere kwaliteit willen en anderzijds eigenaren van een camera met verwisselbare lenzen die iets kleiners en compacters zoeken zonder al te veel in te leveren op de beeldkwaliteit.

Het werd dus de hoogste tijd om een aantal 1"-camera's onderling te vergelijken. Daarvoor hebben we gekeken naar alle beschikbare 1"-camera's en een keuze gemaakt in het segment tussen de 550 en 700 euro. We kwamen daardoor uit bij de Canon PowerShot G7 X II, de Panasonic Lumix LX15 en TZ100 en de Sony Cybershot RX100 III. We hadden ook graag de Nikon DL-serie meegenomen, maar Nikon heeft onlangs na problemen besloten deze camera's niet meer uit te brengen.