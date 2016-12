Door Jeroen Horlings, donderdag 29 december 2016 06:00, 2 reacties • Feedback

Wie naar marktcijfers kijkt, ziet dat de cameramarkt in de afgelopen vijftien jaar enorm is veranderd. Het tempo waarin dat gebeurt lijkt alleen maar toe te nemen. Toen aan het begin van deze eeuw de digitale revolutie losbarstte, vlogen de camera's de winkel uit. Met name in 2003 was er een grote doorbraak, mede dankzij de komst van de Canon EOS 300D, omdat digitale spiegelreflexcamera's toen betaalbaar werden voor een groter publiek.

Daarna ging het hard - heel hard - en barstte er een concurrentiestrijd los waarbij in hoog tempo het ene na het andere model werd aangekondigd. Dat stopte in 2011; voornamelijk vanwege verzadiging. Iedereen die graag wilde fotograferen was zo ongeveer voorzien en het verschil in beeldkwaliteit en features tussen bestaande en nieuwe modellen werd steeds kleiner. De financiële crisis speelde mogelijk een bijrol, want vanaf dat moment werd er enkele jaren flink bezuinigd, ook op hobby's.

Cameraverkopen, in miljoenen exemplaren, zitten weer op het niveau van 2002

(cijfers van 2016 zijn een schatting gebaseerd op de Cipa-verkopen tot en met oktober 2016)

De grootste boosdoener kwam uit een compleet andere hoek: de smartphone. Deze bevat immers ook een camera en hoewel die kwalitatief gezien niet kan tippen aan een 'echte', zijn smartphonecamera's de afgelopen tijd sterk verbeterd, waardoor de verschillen met een traditionele camera kleiner zijn geworden. Bovendien kunnen foto's en video's direct gedeeld worden, zonder dat je een complexe procedure moet doorlopen om via wifi je foto van een camera naar je smartphone over te hevelen.

Daarnaast heeft een 'camera' tegenwoordig vele gedaantes. Het woord camera is niet meer equivalent aan een compactcamera of spiegelreflex, het kan net zo goed om een actiecamera of smartphone gaan. En een quadcopter is eigenlijk een vliegende camera, want filmen en fotograferen is feitelijk de primaire functie - racedrones uitgezonderd. Dat alles heeft er toe geleid dat we meer fotograferen en filmen dan ooit, maar daar steeds minder vaak traditionele camera's voor gebruiken.

In dit artikel bespreken we nieuwe soorten en maten, de doorontwikkeling van steeds beter wordende camera's in smartphones en hoe camerafabrikanten inspelen op deze veranderende markt. Tot slot blikken we kort vooruit naar wat ons te wachten staat in 2017.