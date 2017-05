Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 12:32, 12 reacties • Feedback

Google gaat 'Street View-ready'-certificaten uitgeven voor 360-gradencamera's. Camera's die aan de eisen van Google voldoen, kunnen eenvoudig gebruikt worden om beelden toe te voegen aan Street View. Volgens Google komen er dit jaar twintig van dergelijke camera's uit.

Google introduceert vier Street View-certificaten voor verschillende soorten camera's. Het internetbedrijf rangschikt ze in de categorieën mobile, auto, vr en workflow. Eerstgenoemde categorie omvat 360-gradencamera's die werken in combinatie met smartphones en die vanuit een app beelden kunnen maken en publiceren. Het auto-certificaat is voor camera's die geschikt zijn om vanaf een rijdend voertuig beelden te maken. Om een vr-certificaat te krijgen moet de camera ook geometrie opslaan, om de beelden in een vr-omgeving te kunnen plaatsen. Tot slot is er het workflow-certificaat, dat niet bedoeld is voor camera's, maar bijvoorbeeld voor software die meegeleverd wordt om beeldmateriaal op Street View te zetten.

Bedrijven moeten hun camera's indienen om voor een certificaat in aanmerking te komen. Als ze dat krijgen, mogen ze logo plaatsen bij hun communicatie over het product of op de doos. Google heeft op zijn website voor ontwikkelaars alle specificaties gepubliceerd waar apparaten aan moeten voldoen om voor de certificaten in aanmerking te komen. In zijn aankondiging spreekt Google over twintig gecertificeerde camera's die dit jaar op de markt moeten komen. In een afbeelding toont Google de merken waar het om gaat, maar specifieke modellen van camera's worden niet genoemd.