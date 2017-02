Door Joris Jansen, maandag 27 februari 2017 18:34, 17 reacties • Feedback

Ricoh heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona de Ricoh R Development Kit aangekondigd. Deze camera kan beelden in 360 graden filmen en is volgens Ricoh bij uitstek geschikt voor langdurige livestreams.

De kit bestaat uit de camera, een houder, een software development kit, een beeldverwerkingsprogramma en de broncode. De camera kan vanaf vandaag worden besteld, zal vanaf de lente leverbaar zijn en is zoals de naam aanduidt gericht op ontwikkelaars. De camera neemt videobeelden op in 2k-resolutie met maximaal 30fps. De opgenomen beelden van beide fisheye-lenzen worden in real-time samengevoegd. De opnames kunnen worden opgeslagen op een micro-sd-kaart, maar het is ook mogelijk de beelden via usb en hdmi op een externe bron af te spelen.

Door de camera aan de netstroom te hangen is het mogelijk om langdurig te streamen, tot wel 24 uur achter elkaar. Veel 360-gradencamera's, waaronder Ricoh's eigen Theta S, zijn beperkt tot relatief korte video's om oververhitting tegen te gaan. Ricoh garandeert de werking van langdurig te streamen alleen als de camera niet warmer dan dertig graden celcius wordt. Op wat voor manier Ricoh de warmteafvoer verbeterd heeft ten opzichte van eerdere modellen is niet bekend.

De Ricoh R Development Kit camera lijkt op de Theta S, de 360-gradenconsumentencamera die al een tijd op de markt is en in 2015 al werd aangekondigd. De allereerste Theta produceerde alleen foto's, terwijl diens opvolger, de m15, ook 360-gradenvideo's kon maken, zij het met slechts 15fps. De Theta S doet dat net als de Ricoh R Development Kit met 30fps, maar is niet in staat om 24 uur lang beelden live te streamen.

Update, 19:13: Verduidelijkt dat huidige 360-gradencamera's vanwege kans op oververhitting niet langdurig kunnen streamen en dat dit de Ricoh R bijzonder maakt.