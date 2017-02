Door Joris Jansen, maandag 27 februari 2017 17:42, 15 reacties • Feedback

De Franse smartphonemaker Wiko heeft op het Mobile World Congress in Barcelona de relatief hoogwaardige smartphone WIM gepresenteerd. Het toestel beschikt over een dubbele camera. Daarnaast kunnen met de WIM video's in 4K worden opgenomen.

Achterop het toestel zitten twee 13 megapixelcamera's met een maximaal diafragma van f/2.0; de ene camera registreert kleuren en de andere zwart-wit. De frontcamera is een 16 megapixelexemplaar. De processor is de Qualcomm Snapdragon 626 octa-core met een Adreno 506-gpu. Verder is er 4GB ram en 32GB of 64GB opslag met de mogelijkheid dit uit te breiden via een micro-sdkaartje met een capaciteit van maximaal 128GB .

Het 5,5 inch Amoled-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en er wordt gebruik gemaakt van Gorilla Glass 3. De accu heeft een capaciteit van 3200mAh en Quick Charge 3.0 wordt ondersteund. Het toestel heeft een metalen behuizing en onder het scherm is een vingerafdrukscanner geplaatst. Dit vlaggenschap van Wiko krijgt Android 7.0 Nougat mee en zal vanaf juni te koop zijn voor 399 euro.

Wiko heeft ook het kleinere broertje van de WIM aangekondigd, de WIM Lite. Dit toestel heeft een 5.0 inch IPS-scherm en een Qualcomm Snapdragon 435 met een een Adreno 505-gpu. De smartphone heeft 32GB aan opslaggeheugen en 3GB ram. Ook bij dit toestel is het mogelijk de opslag uit te breiden met een 128GB-micro-sdkaartje. Qua camera's is de WIM Lite identiek aan de WIM en ook is dezelfde vingerafdrukscanner aanwezig. Video's kunnen worden geschoten in full-hd-resolutie. Ook dit toestel draait op Android 7.0 Nougat. Beide toestellen hebben de mogelijkheid voor dualsim. De Wiko WIM Lite zal ook deze zomer verschijnen voor een adviesprijs van 249 euro.