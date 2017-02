Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017 16:35, 10 reacties • Feedback

Streamingplatform Twitch heeft aangekondigd dat het vanaf dit voorjaar mogelijk zal zijn om games aan te schaffen via zijn dienst. Streamers die een bepaalde game spelen, delen in de opbrengsten die via hun kanaal worden gegenereerd.

In de aankondiging van de plannen laat Twitch weten dat streamers die een partner zijn van het platform, 5 procent van de opbrengst kunnen ontvangen. Het bedrijf schrijft dat gamestudio's 70 procent van de opbrengsten ontvangen, waarmee 25 procent naar Twitch lijkt te gaan. Via het kanaal van bepaalde streamers moeten kijkers in staat zijn om een game of 'in-game content' aan te schaffen. Met aankopen boven een bepaald grensbedrag kunnen Twitch-gebruikers bovendien een Twitch-crate verdienen, die bijvoorbeeld emotes of chat badges bevat.

De functie komt wereldwijd beschikbaar en zal in het begin alleen te gebruiken zijn in combinatie met dollarprijzen. In de loop van de tijd moet het mogelijk worden om andere valuta te gebruiken. Betalingen verlopen via een Amazon-account. Gekochte games zijn te spelen via de Twitch-launcher of via andere diensten als Uplay. Twitch heeft verschillende partners genoemd die games via het platform gaan verkopen. Daaronder zijn Ubisoft, Telltale Games, Hi Rez Studios en Paradox Interactive. Met de aankondiging gaat Twitch de concurrentie aan met platforms als Steam.