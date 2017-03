Door Sander van Voorst, vrijdag 10 maart 2017 19:05, 8 reacties • Feedback

Submitter: Qun

Streamingplatform Twitch heeft de komst van een eigen desktop-app aangekondigd. Daarmee moeten gebruikers onder andere in staat zijn om gesprekken met elkaar te voeren. De bta van de app gaat 16 maart van start.

In de aankondiging laat het bedrijf weten dat de nieuwe dienst het gevolg is van de overname van Curse in de zomer van vorig jaar. Een van de vernieuwingen is dat gebruikers hun eigen server kunnen opzetten met behulp van de app. Zo kunnen bijvoorbeeld de kijkers van bepaalde streamers met elkaar communiceren als het kanaal niet online is. Dat kan via chats en spraakberichten tussen twee of meer personen.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot schermdelen, wat ook vaak in andere communicatieplatformen als Skype een optie is. De integratie van de diensten van Curse is terug te zien in het aanbieden van een platform voor add-ons en mods. Volgens Twitch moeten spelers in staat zijn om gedownloade add-ons en mods te synchroniseren tussen verschillende systemen. Deze functie is bij de release nog niet beschikbaar. Het inschakelen van overlays behoort ook tot de mogelijkheden.

Twitch heeft in de afgelopen weken verschillende nieuwe functies aangekondigd. Zo introduceerde het bedrijf in februari plannen om games te gaan verkopen via zijn platform. Deze functie moet ook geïntegreerd zijn in de desktop-app. Deze week kwam Twitch daarnaast met Pulse, dat een eigen nieuwsfeed moet voorstellen.

Voorbeeld van de desktop-app