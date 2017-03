Door Joris Jansen, dinsdag 28 maart 2017 13:37, 18 reacties • Feedback

Twitch heeft een kalenderfunctie toegevoegd aan het streamingplatform. Hiermee kunnen gebruikers instellen om een uur voordat een bepaalde livestream begint automatisch een herinnering te krijgen.

De herinnering dat een streamingevenement over een uur zal beginnen worden in de vorm van notificaties per email en op de website van Twitch verstuurd. Streamers kunnen hun agendapunten via het Twitch-dashboard creëren waarna volgers ervoor kunnen kiezen om hier automatisch een herinnering van te krijgen. Dat heeft Twitch bekendgemaakt.

Deze nieuwe toevoeging is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden om events bij te houden. In de nieuwsfeed Pulse, die begin deze maand is geïntroduceerd, kunnen evenementen al worden bijgehouden, net zoals in de verschillende kanalen. Ook was er al een speciale tab in de paginalijst van een kanaal waarin aankomende streams konden worden bijgehouden.