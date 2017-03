Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 maart 2017 14:29, 14 reacties • Feedback

Submitter: Jakobus3

Microsoft heeft een tool online staan waarmee gebruikers nu al hun desktop of laptop kunnen updaten naar de Creators Update, de nieuwe versie van Windows 10 die Microsoft binnenkort zal uitbrengen. De update heeft als versienummer 15063.

De tool was al langer online te vinden na een tweet van een Microsoft-watcher, maar sinds dinsdag is de build ook te downloaden via de tool, een .exe-bestand van bijna 6MB groot. Inmiddels zijn er ook links verschenen naar de iso-bestanden van de build in 64bit- en 32bit-varianten. Daarbij gaat het om de varianten die Microsoft als Insider Preview-builds had uitgebracht, maar naar nu blijkt is dat dezelfde versie als de stabiele build.

Microsoft zal de Creators Update volgende maand officieel uitbrengen. Tijdens de presentatie van de nieuwe versie van Windows vorig jaar zei Microsoft dat de Creators Update 'begin 2017' zou verschijnen, al heeft de softwaremaker ook al gesproken over het voorjaar.

Microsoft wil met de Creators Update naar eigen zeggen werken in 3d voor iedereen toegankelijk maken. Dat doet de softwaremaker met de introductie van Paint 3D, een 3d-variant van het aloude tekenprogramma in Windows.

Daarnaast bevat de update een blauwlichtfilter en een 'gamemodus' om de prestaties op te krikken bij het draaien van games. Zodra gebruikers de installatie starten, krijgen ze eerst een privacyscherm met instellingen te zien. Daar kunnen ze aangeven of Microsoft de locatie, diagnostische gegevens en spraakbestanden mag gebruiken en of apps gepersonaliseerde reclame mogen tonen.