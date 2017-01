Door Sander van Voorst, vrijdag 13 januari 2017 19:16, 2 reacties • Feedback

In de meest recente testbuild van Windows 10, build 15007, is een nieuwe modus verschenen die voorrang verleent aan games. De functie lijkt momenteel nog niet te werken. Een andere nieuwe functie laat gebruikers games uitzenden via een stream.

De toevoeging werd opgemerkt door MSPoweruser. De modus is in de nieuwste testbuild op te roepen door combinatie van de Windows-toets en de g-toets, en door deze vervolgens te selecteren. In de beschrijving van de 'Game Mode' staat dat de modus ervoor zorgt dat 'games de hoogste prioriteit krijgen om hun kwaliteit te verbeteren'.

Dit komt overeen met de beschrijving van Twitter-gebruiker en Windows-volger WalkingCat, die de modus in december opmerkte aan de hand van een dll-bibliotheek. Wat de modus precies doet, is in afwezigheid van een officiële aankondiging van Microsoft nog onduidelijk. Een voor de hand liggende functie zou het toewijzen van aanvullende systeemcapaciteit aan de game zijn.

Naast de nieuwe modus introduceert de build de mogelijkheid om een spel uit te zenden. Deze functie kondigde Microsoft in oktober al aan voor de Creators Update onder de naam Beam. Momenteel is deze functie in de testbuild nog niet te gebruiken en is alleen te zien in het gamemenu.