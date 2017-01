Door Bauke Schievink, dinsdag 10 januari 2017 20:18, 32 reacties • Feedback

Microsoft heeft een privacydashboard ge´ntroduceerd die gebruikers meer controle moet bieden over welke informatie er van hen wordt verzameld. Instellingen kunnen worden aangepast via een webbased systeem. Ook komt er een dergelijk systeem in Windows 10.

De veranderingen worden uiteengezet op het blog van Microsoft. Met het nieuwe dashboard kunnen gebruikers van Microsoft-diensten hun privacyinstellingen aanpassen en gemakkelijk verzamelde informatie verwijderen. Dat geldt onder meer voor Cortana, Bing, de Edge-browser en locatiediensten. Ook zijn er in het dashboard links te vinden naar de instellingen voor externe apps zoals Xbox en Skype.

Uiteindelijk moet er een vergelijkbaar systeem komen voor Windows 10. Volgens Microsoft worden bij de Creators Update de privacyinstellingen versimpeld, zodat voor gebruikers duidelijker is welke informatie er wordt verzameld. Dit wordt vormgegeven met een aantal schuifjes waarmee verschillende opties aan- en uitgezet kunnen worden.

Met het systeem wil Microsoft tegemoet komen aan klachten van gebruikers en privacyvoorvechters die het verzamelen van gegevens aan de kaak stelden. Zo kreeg het bedrijf uit Redmond veel kritiek na de introductie van Windows 10, omdat er allerlei gegevens werden verzameld waar gebruikers geen weet van hadden.