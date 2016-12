Door Sander van Voorst, vrijdag 23 december 2016 17:51, 142 reacties • Feedback

Microsofts martketingtopman Chris Capossela zegt in een interview dat zijn bedrijf 'te ver' ging toen het de functie van het sluitkruisje wijzigde bij Windows 10-updates. Gebruikers die de pop-up met de updatemelding op die manier wegklikten, gingen toch akkoord met de update, zo bleek eerder.

De uitspraak, die werd opgemerkt door SoftPedia, deed Capossela in de YouTube-uitzending Windows Weekly. Een van de interviewers vroeg aan Capossela welke momenten hij zou noemen in een negatieve terugblik op het afgelopen jaar. De Microsoft-topman antwoordde daarop: "Vanuit een marketing- of branding-perspectief moet ik het moment noemen waarop wij te agressief te werk gingen bij het aanbieden van de gratis upgrade naar Windows 10. Een groot deel van het jaar ging het goed, maar er is één moment waarop wij te ver gingen."

Hij doelt daarmee op het moment dat Microsoft een updatenotificatie toonde met de mogelijkheid om meteen of later naar Windows 10 te upgraden. Gebruikers die op het rode kruisje klikten en ervan uitgingen dat zij de update hadden geannuleerd, kwamen er later achter dat zij toch akkoord waren gegaan met de upgrade. Microsoft reageerde later op de kritiek door een extra pop-up toe te voegen.

Capossela zegt daarover: "Normaal gesproken betekent het rode kruisje 'annuleren', maar dat ging in dit geval niet op. Binnen enkele uren nadat we de verandering uitgebracht hadden, wisten we dankzij onze luistersystemen dat we te ver waren gegaan. Daarna kostte het nog enige tijd om een update uit te brengen. Het waren twee zeer pijnlijke weken, maar we hebben er veel van geleerd." De topman noemt naast dit incident nog twee andere persoonlijke dieptepunten. Hij noemt daarbij het bijstellen van het verwachte aantal Windows 10-apparaten.

In eerste instantie had Microsoft de doelstelling om wereldwijd 1 miljard Windows 10-apparaten te hebben in 2018. In juli stelde het bedrijf deze verwachting bij, zonder een nieuwe doelstelling te noemen. Capossela gaat in deze context in op de tegenvallende telefoonresultaten van Microsoft. Telefoons hadden een groot deel moeten zijn van de 1 miljard apparaten. Zijn derde punt is dan ook de telefoontak van Microsoft, waarover hij zegt dat het verkopen van de featurephoneafdeling een moeilijke beslissing was.