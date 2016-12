Door Sander van Voorst, vrijdag 23 december 2016 18:23, 66 reacties • Feedback

De politie maakt bekend deze week aanhoudingen te hebben verricht in verband met ddos-aanvallen op een school. Er zijn vier jongens uit Lochem aangehouden, die tussen de 14 en 17 jaar oud zijn.

Een van de vier jongens wordt ervan verdacht een website te beheren waarop hij diensten aanbiedt om ddos-aanvallen uit te voeren, aldus te politie. De ddos-aanvallen vonden plaats tussen januari en september. Het doelwit van de aanvallen was het systeem waarin de cijfers en roosters te raadplegen zijn. Doordat dit niet beschikbaar was, kon de administratie zijn werk niet doen, vielen er lessen uit en konden leerlingen en leraren het systeem niet raadplegen. Daarnaast kon een toets niet doorgaan, omdat deze via internet afgenomen moest worden.

In de zomervakantie werd er aangifte gedaan, nadat een leraar vermoedde dat een aantal leerlingen bij de ddos-aanvallen betrokken waren. Vervolgens nam de politie de telefoon en de laptop in beslag van de jongen die verdacht wordt van het beheren van de website. De jongens zijn deze week aangehouden en verhoord.

Europol maakte onlangs bekend dat er 34 arrestaties hebben plaatsgevonden in het kader van een internationale actie. Deze richt zich op jongeren die gebruikmaken van tools om ddos-aanvallen uit te voeren. De actie zou naast de arrestaties honderden verdachten hebben opgeleverd, onder andere in Nederland en België. De politie maakt niet bekend of de aanhoudingen in het kader van de actie zijn verricht.