Door Sander van Voorst, vrijdag 27 januari 2017 17:40, 6 reacties • Feedback

Europol meldt dat zijn European Cybercrime Centre, oftewel EC3, heeft bijgedragen aan de arrestatie van vijf leden van een internationale bende. Zij drongen banknetwerken binnen en wisten op die manier geld te stelen uit pinautomaten.

Volgens de organisatie ging het om 'zeer geavanceerde aanvallen', die ervoor zorgden dat de pinautomaten hun volledige geldvoorraad uitgaven. Om dat te bereiken, verstuurden de criminelen eerst gerichte phishingmails met daarin malware. Op die manier wisten zij vervolgens het interne netwerk van een bank binnen te dringen en controle te verkrijgen over het netwerk van pinautomaten.

Daarnaast gebruikte de bende speciale software om zijn sporen uit te wissen. De arrestaties vonden plaats door de Roemeense, Taiwanese en Wit-Russische politie. In sommige van deze gevallen was de politie in staat om een deel van het gestolen geld terug te halen.

Europol meldt verder dat het onderzoek naar de criminelen in 2016 begon en dat de groepsleden online gerekruteerd werden. Zij beschikten over verschillende nationaliteiten, waardoor zij eenvoudig konden reizen tussen landen. De schade bij de banken zou zijn opgelopen tot drie miljoen euro.

Europol ondersteunt regelmatig internationale acties van verschillende politiediensten. Een jaar geleden was de organisatie betrokken bij de arrestatie van een bende die eveneens geldautomaten leeghaalde. Dit deed de groep met de zogenaamde Tyupkin-malware en niet via het interne banknetwerk.