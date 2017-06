Door Sander van Voorst, woensdag 14 juni 2017 13:44, 1 reactie • Feedback

Politiediensten uit zes Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, hebben begin deze maand zes verdachten gearresteerd. Dat gebeurde in een actie tegen dienstverleners die malware moeilijker detecteerbaar maken voor antivirussoftware.

Volgens Europol ging het daarbij om klanten van diensten als counter anti-virusplatforms en zogenaamde crypters. De eerste dienst test malware-exemplaren op antivirusproducten om te onderzoeken of deze worden gedetecteerd. De crypter kan gebruikt worden om malware te voorzien van encryptie of obfuscation om detectie moeilijker te maken. Volgens de Italiaanse site Reportweb gaat het om de producten Razorscanner en Razorcrypter. Gebruikers zouden eerst de crypter hebben gebruikt om vervolgens met de scanner te controleren of er detectie plaatsvindt.

De overige landen die tussen 5 en 9 juni aan de actie deelnamen, waren Cyprus, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk in welke landen de arrestaties precies hebben plaatsgevonden. In Duitsland werd eerder al actie ondernomen tegen de mensen achter de dienst en hun klanten. In totaal werden tijdens de actie in verschillende landen 20 huizen doorzocht en 36 mensen ondervraagd. Daarbij werd een grote hoeveelheid apparatuur in beslag genomen, aldus Europol.

De actie werd ondersteund door het European Cybercrime Centre van Europol en een speciale afdeling genaamd Joint Cybercrime Action Taskforce. Onder de ondersteuning viel bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van malwareanalyses.