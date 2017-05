Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 18:11, 12 reacties • Feedback

Europol heeft in totaal 27 arrestaties laten verrichten in Europa, waaronder 2 in Nederland, in verband met zogenoemde Black Box-aanvallen op pinautomaten. Criminelen maakten via een gat in de automaat verbinding om geld uit de machine te kunnen halen.

De meeste arrestaties vonden in Frankrijk plaats: daar werden elf mensen opgepakt. Ook in Roemenië, Noorwegen, Spanje en Tsjechië werden personen gearresteerd. De arrestaties vonden op verschillende data in 2016 en 2017 plaats en Europol verwacht dat nog meer personen opgepakt kunnen worden in de toekomst aangezien het onderzoek nog loopt.

De zaak gaat om zogenoemde Black Box-aanvallen. Hierbij branden of boren criminelen een gat in een geldautomaat zodat een laptop of ander apparaat verbinding kan maken met de elektronica aan de binnenkant. Zo weten ze signalen te sturen naar de machine om geld uit te geven.

De bendes die deze methode toepassen komen meestal uit Oekraïne, Rusland, Moldavië en Roemenië, volgens Europol. In 2015 vond de eerste Black Box-aanval plaats. In 2016 werden 58 Black Box-aanvallen gemeld.