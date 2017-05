Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 18:31, 4 reacties • Feedback

Klanten van Azure Storage hebben donderdag last van hoge latency en andere prestatieproblemen met de opslagdienst van Microsoft. Volgens Microsoft heeft niet iedere gebruiker er last van, alleen een deel van de klanten in West-Europa.

Microsoft bevestigt de problemen op de statuspagina van Azure. Klanten hebben met hoge latency, timeouts en http 50x-errormeldingen te maken. Ook diensten die gebaseerd zijn op Azure Storage kunnen daardoor hinder ondervinden. Microsoft noemt met name het gebruik van virtuele machines.

Volgens Microsoft zijn de trage verbindingen te relateren aan netwerkproblemen, die impact hebben op de toegang tot opslagsystemen. Microsoft werkt eraan om de problemen te verhelpen, maar kan nog niet aangeven wanneer de trage verbindingen verleden tijd zijn.