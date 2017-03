Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 20:22, 26 reacties • Feedback

Submitter: MatMis

Een groot aantal Microsoft-diensten heeft last van problemen waardoor gebruikers niet in kunnen loggen op hun account. Onder andere Outlook en Xbox Live ervaren problemen met inloggen. Het is de tweede keer in een maand dat Microsoft-diensten zo'n storing hebben.

Gebruikers van onder andere Outlook, Xbox Live, Skype, OneDrive en de Windows Store ervaren problemen bij het inloggen. Microsoft bevestigt de storingen op de statuspagina's van Skype, Xbox Live, Outlook en Azure. De storing begon rond kwart over zes.

Wat Azure betreft lijken de problemen zich te beperken tot het inloggen bij Stream Analytics en Log Analytics. De overige diensten lijken naar behoren te functioneren. Over Xbox Live zegt het bedrijf: "Onze technici en ontwikkelaars zijn actief opzoek naar een oplossing om het probleem te verhelpen dat sommige leden ondervinden met het zoeken naar vooraf gekocht content of met het kopen van nieuw content. "

Microsoft meldt de logs na te lopen om te analyseren wat de oorzaak is en hoe de problemen verholpen kunnen worden. Niet bekend is hoe lang het duurt voor gebruikers weer kunnen inloggen. Het is de tweede keer in een maand tijd dat Microsoft met problemen te maken heeft met inloggen bij accounts.