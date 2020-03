Xbox Live en deel Microsoft Azure-platform hadden problemen

Microsofts Xbox Live-gamedienst heeft in de nacht van zondag op maandag flinke downtime gehad. De storing viel samen met uitval van een deel van Microsofts Azure-clouddienst. Een Amerikaanse regio van die dienst had te maken met stroomuitval.

Onder andere diverse Xbox Live-diensten en de streamingdienst Mixer hadden te maken met verstoringen. Gebruikers konden niet inloggen en matchmaking functioneerde eveneens niet. Inmiddels zijn deze verholpen. Bij het maken van dit bericht was Looking for Groups nog in storing, maar inmiddels is deze dienst ook beschikbaar.

Tegelijkertijd vond een storing plaats bij de West Central US-regio van Azure. Volgens Microsoft was er sprake van stroomuitval die 'een beperkt deel van de infrastructuur' trof en ook zou die storing slechts betrekking hebben gehad op een beperkt deel van de klanten in die regio. De storing had impact op virtuele machines op Azure en SQL Server. Daarnaast toonde het statusboard dat diensten als IoT Hub en Cognitive Search getroffen waren.

Niet duidelijk is of de Azure-storing verband hield met de Xbox Live-downtime. Xbox Live draait wel op Microsofts cloudplatform, dat echter datacenters in veel meer regio's wereldwijd, naast West Central US heeft.