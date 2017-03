Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 maart 2017 14:56, 38 reacties • Feedback

Diverse Microsoft-diensten, waaronder Office 365, Xbox Live, webmail Outlook.com en voipdienst Skype, lijken offline te zijn. Microsoft heeft nog niet laten weten hoe lang de storing bij de diensten zal gaan duren.

Op de statuspagina van Xbox Live staat een melding over de storing. "We zijn ons ervan bewust dat sommige leden problemen ondervinden met het aanmelden bij Xbox Live. We werken aan een oplossing om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen en we zullen je regelmatig updates sturen."

De betaalde zakelijke dienst Office 365 is down, maar ook onder meer Outlook.com, OneDrive en Skype zijn offline. Browsers geven dan een melding dat de pagina niet kan worden bereikt. Omdat de storing zoveel verschillende diensten betreft, lijkt het erop dat Microsofts systeem om in te loggen met een Microsoft-account een storing heeft. Het is nog onbekend hoe lang zal het zal duren.