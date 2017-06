Skype heeft sinds maandagavond wereldwijde storing

Microsoft-dienst Skype heeft sinds maandagavond een storing en ook op dinsdagavond hebben gebruikers nog last van problemen. De dienst zegt zelf dat steeds meer gebruikers weer verbinding kunnen maken en gesprekken kunnen voeren.

In een korte mededeling op zijn website schrijft Skype dat er sinds dinsdagmiddag verbeteringen zichtbaar zijn en dat gebruikers melden dat zij weer kunnen videobellen. Er zijn echter nog altijd mensen die last hebben van problemen. Die laten onder andere van zich horen op Twitter. Het gaat daarbij om het verliezen van de verbinding en het niet in staat zijn van het verzenden of ontvangen van berichten.

Sommige gebruikers krijgen de zwarte balk die aangeeft dat er een groepsgesprek aan de gang is niet te zien. Ook kan het langer duren voordat gebruikers anderen aan hun buddy list kunnen toevoegen. De Microsoft-dienst maakt niet duidelijk waar de problemen door komen, maar geeft al sinds maandagavond aan dat het op de hoogte is. Andere Microsoft-diensten lijken niet te zijn getroffen door de problemen.