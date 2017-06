OnePlus 5-smartphone komt volgende week uit voor 499 euro

OnePlus heeft zijn nieuwste smartphone OnePlus 5 aangekondigd. De telefoon komt volgende week uit voor 499 euro voor de goedkoopste variant, terwijl de duurdere versie 569 euro zal kosten. Daarmee is hij fors duurder dan eerdere OnePlus-telefoons.

De OnePlus 5 draait zoals eerder aangekondigd op een Qualcomm Snapdragon 835, een soc van de Amerikaanse ontwerper met acht Kryo 280-kernen op maximaal 2,45GHz, bijgestaan door een Adreno 540-gpu. OnePlus doet daar bij de goedkope variant 6GB aan lpdrr4x-geheugen bij, de duurdere variant heeft 8GB.

De telefoon heeft net als zijn voorgangers OnePlus 3 en 3T een 5,5"-oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. OnePlus heeft naast srgb ook ondersteuning voor dci-p3 toegevoegd aan de telefoon. Dat is via de instellingen aan te zetten. Het toestel beschikt bovendien over een monochrome modus, die door de fabrikant wordt aangeduid als 'leesmodus'. Die staat los van de al bestaande 'nachtmodus', die de straling van blauw licht vermindert.

De telefoon is met 15,4x7,4cm iets groter en iets minder breed dan zijn voorganger. De screen-to-bezelratio is ongeveer dezelfde, rond 73 procent. Het ontwerp doet veel denken aan dat van de onlangs gepresenteerde Oppo R11 en aan de iPhone 7-serie van Apple, met een metalen behuizing en antennelijnen die naar de boven- en onderkant gekromd zijn. Ook de plaatsing van de dubbele camera is dezelfde als bij die andere twee telefoons.

Die dubbele camera lijkt op het oog op de set-up van de iPhone 7 Plus, maar wijkt toch stevig af. OnePlus heeft gekozen voor twee even grote sensoren met lenzen ervoor die maar weinig afwijken. OnePlus zegt desgevraagd tegen Tweakers dat de lens van de primaire camera een brandpuntafstand van 27mm als 35mm-equivalent heeft, terwijl de secundaire camera 36mm heeft. Ter vergelijking: bij de iPhone 7 Plus is dat 28 en 56mm.

Het effect is dat wie in de camera-app op de zoomknop drukt, niet het hele beeld van de secundaire sensor krijgt, maar een crop daarvan. De camerasoftware wisselt van sensor bij een zoomfactor van rond 1,6. Er zit ook een portretmodus in die op basis van diepte-informatie de achtergrond vervaagt. Die maakt automatisch foto's met een zoomfactor van 1,4x.

OnePlus brengt zijn nieuwste smartphone over twee weken uit in twee varianten. De grijze versie met 6GB geheugen en 64GB opslag moet 499 euro kosten, de zwarte heeft 8GB geheugen en 128GB opslag, en moet 569 euro opbrengen. De smartphones van de fabrikant zijn elke keer een beetje duurder. De telefoon is vanaf dinsdagavond voor te bestellen en dan moeten klanten hem eerder dan over twee weken binnenkrijgen.