OnePlus begint met uitbrengen Android 10-upgrade voor OnePlus 5 en 5T

OnePlus is begonnen met het uitbrengen van de Android 10-update voor de OnePlus 5 en 5T. Deze telefoons kwamen uit in respectievelijk juni en november 2017. De upgrade wordt gefaseerd gedistribueerd.

OnePlus meldt op zijn forum dat OxygenOS 10.0.0 geleidelijk aan beschikbaar komt voor OnePlus 5- en 5T-gebruikers. OxygenOS is de schil die de Chinese fabrikant over het Android-besturingssysteem legt en versie 10.0.0 die met de update beschikbaar komt, is gebaseerd op Android 10. Versie 10.0.0 bevat nieuwe functies, waaronder een nieuwe interface en aangepaste locatiepermissieopties in het kader van de privacy.

Het gaat om een ota-update die woensdag nog maar voor een beperkt aantal gebruikers beschikbaar zal zijn. In de komende dagen komt de update breder beschikbaar. OnePlus zegt hiervoor te kiezen om er zeker van te zijn dat er geen ernstige bugs aanwezig zijn.

De komst van Android 10 naar de OnePlus 5 en 5T werd in oktober vorig jaar aangekondigd door de fabrikant. Toen noemde de fabrikant het tweede kwartaal van dit jaar als de releaseperiode. In september vorig jaar voorzag OnePlus de 7-toestellen al van Android 10 en in november waren de OnePlus 6 en 6T aan de beurt.