OnePlus gaat minder bèta's uitbrengen van OxygenOS

OnePlus gaat in de toekomst minder bèta's van het OxygenOS-besturingssysteem uitbrengen. Het bedrijf zegt dat teveel mensen op de bètaversies vertouwen als hun daily driver, en dat dat risico's oplevert.

OnePlus gaat om die reden zowel de gesloten als de open bèta's minder vaak uitbrengen. In het geval van de gesloten bèta's gaat dat naar twee keer per maand in plaats van wekelijks. De open bèta komt voortaan eens per maand uit, in plaats van tweewekelijks.

OnePlus zegt in een forumpost dat het bètaprogramma inmiddels groter is geworden dan het bedrijf aanvankelijk had voorspeld. "Het programma was ooit vooral populair onder de meer technisch onderlegde gebruikers. Inmiddels is het veel groter en doen er verschillende mensen met verschillende achtergronden en wisselende kennisniveau's aan mee", schrijft het bedrijf.

De fabrikant schrijft dat er ook veel gebruikers zijn die de bèta's inmiddels als daily driver draaien. OnePlus wil de bèta's 'stabieler en betrouwbaarder' maken.

Voor gebruikers op het normale releaseschema verandert er niets. Gebruikers die alsnog nieuwe features willen proberen verwijst OnePlus door naar de bètaprogramma's van specifieke apps in de Play Store.