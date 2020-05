OnePlus wil midrangetelefoons gaan uitbrengen naast high-end toestellen

OnePlus is van plan om op termijn weer goedkopere smartphones uit te brengen. Dat vertelt de ceo van het bedrijf in een interview. Het bedrijf zal daarnaast doorgaan met het uitbrengen van duurdere telefoons. Ook wil OnePlus met andere productsoorten komen.

De eerste telefoon van OnePlus kwam zes jaar geleden op de markt voor 269 euro. Sindsdien zijn de smartphones van het bedrijf met iedere generatie duurder geworden. De huidige smartphone van OnePlus heeft een vanafprijs van 699 euro. In een interview met Fast Company vertelt OnePlus-ceo Pete Lau nu dat het bedrijf ziet dat er 'nog steeds vraag is van een groot aantal consumenten naar een smartphone met een geschiktere prijs'.

Lau stelt daarbij dat dit een 'zeer belangrijk inzicht is', waar het bedrijf 'serieus rekening mee houdt'. OnePlus blijft daarnaast ook duurdere smartphones maken. Op het moment van schrijven heeft OnePlus nog geen goedkoper toestel aangekondigd, hoewel het bedrijf 'binnenkort' een 'glimp' van de nieuwe strategie zal tonen tijdens een aankondiging voor India, zo schrijft Fast Company. Wanneer dit precies zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Eerder gingen er al geruchten rond dat OnePlus met een betaalbaarder toestel zou komen. Pete Lau lijkt dit nu bevestigd te hebben. Volgens eerdere geruchten komt het bedrijf dit jaar onder andere met een OnePlus Z-smartphone. Deze krijgt naar verluidt een Snapdragon 765, 8GB ram en tot 256GB opslagcapaciteit.

Het bedrijf is verder naar eigen zeggen van plan om een breder scala aan producten uit te brengen. OnePlus maakt momenteel naast smartphones ook accessoires, zoals oordoppen. Vorig jaar bracht het bedrijf daarnaast zijn eerste televisies uit in India. Volgens Lau is het doel van OnePlus om een soort ecosysteem voor OnePlus-apparaten te creëren. Wat voor producten het bedrijf precies wil uitbrengen, is nog niet duidelijk.

Renders van de vermeende OnePlus Z