OnePlus presenteert lader voor draadloos laden met 30W

OnePlus heeft zijn Warp Charge 30 Wireless aangekondigd. Met die lader kunnen de komende OnePlus 8-smartphones draadloos opgeladen worden met 30W. Na een half uur is de accu daarmee voor 50 procent geladen, zegt OnePlus.

OnePlus toont een tekening van de nieuwe lader en zegt dat deze geschikt is voor de OnePlus 8-toestellen, die over een week worden aangekondigd. Volgens geruchten kan alleen de OnePlus 8 Pro draadloos laden met 30W en de reguliere versie niet. OnePlus zegt daar echter niets over in zijn aankondiging van de Warp Charge 30.

De lader gebruikt volgens OnePlus een 'op maat gemaakte chip' voor communicatie tussen de lader en smartphone. Dat maakt het mogelijk om draadloos te laden met 30 watt, veel sneller dan de meeste draadloze laders tot nu toe, die veelal rond 10W zitten. De efficiëntie zou 97 procent zijn.

Begin dit jaar maakte OnePlus bekend zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband voor draadloos laden. Tot nu toe hadden OnePlus-telefoons nog niet de mogelijkheid om draadloos te laden.