OnePlus-ceo: onze smartphones worden duurder door 5g-ondersteuning

OnePlus heeft bekendgemaakt dat zijn komende toestellen allemaal 5g-ondersteuning krijgen. Daardoor worden de smartphones duurder dan 4g-modellen, zegt ceo Pete Lau. Het goedkoopste model dat OnePlus verkoopt kost momenteel 599 euro.

OnePlus meldt in een persbericht dat alle smartphones in de komende serie 5g ondersteunen. Hoeveel toestellen er komen en andere details zijn niet bekendgemaakt, maar volgens geruchten komt OnePlus met drie modellen, waaronder een OnePlus 8 'Lite' met MediaTek-soc.

Pete Lau, de ceo en medeoprichter van OnePlus, zegt in een interview met CNet dat de nieuwe modellen door 5g-ondersteuning duurder worden dan 4g-smartphones. Volgens een gerucht zou de Lite-versie zo'n 400 pond kosten, omgerekend ongeveer 460 euro.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de uitspraak van de ceo betekent dat alle OnePlus-telefoons duurder worden. Als dat wel zo is, zou de vermeende Lite-versie duurder zijn dan 599 euro. Mogelijk kan OnePlus echter besparen op andere vlakken, bijvoorbeeld door het gebruik van de MediaTek-soc.

OnePlus betrad de markt in 2014 met zijn 269 euro kostende OnePlus One die alleen op uitnodiging te koop was. In de jaren daarna verhoogde de fabrikant steeds de prijzen. De OnePlus 6 uit 2018 kostte 519 euro, de OnePlus 6T en 7 hadden een vanafprijs van 559 euro en de 7T kost momenteel 599 euro.