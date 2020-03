OnePlus presenteert OnePlus 8-serie op 14 april via livestream

OnePlus presenteert zijn OnePlus 8-toestellen over twee weken. De fabrikant doet dat via een livestream die op dinsdag 14 april om 17:00 uur begint. Veel informatie over de OnePlus 8 en 8 Pro lekte in de afgelopen dagen al uit.

OnePlus heeft een website live gezet voor het launchevenement. Daarop is een korte teaser te zien met de zijkant van het toestel. Daaruit blijkt dat de notificatieslider weer aanwezig is. Eerder maakte de fabrikant al bekend dat de OnePlus 8-telefoons 5g krijgen en dat er een 120Hz-scherm komt. Volgens een gerucht krijgt alleen het duurste Pro-model dat scherm. Ook heeft de fabrikant al aangegeven dat de telefoons duurder worden door de toevoeging van 5g.

Veel informatie over de OnePlus 8 en 8 Pro lekte in de afgelopen weken al uit. Van de reguliere OnePlus 8 zijn inmiddels ook de officiële renders gepubliceerd door WinFuture. Volgens geruchten komt er dit jaar een derde telefoon. Dat goedkopere model met MediaTek-soc krijgt mogelijk de naam OnePlus Z en zou rond juli verschijnen.

Officiële renders van de OnePlus 8