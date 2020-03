Remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2-campagne komt dinsdag uit

Activision brengt dinsdag Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered uit. De remaster van de singleplayercampagne staat in de PlayStation Store voor 25 euro. Twee jaar geleden gingen er al geruchten over een remaster van het spel uit 2009.

Activision heeft de remaster van de Modern Warfare 2-campagne nog niet aangekondigd, maar het spel werd al getoond in de Duitse PlayStation Store. Zodoende zijn details, screenshots en een promotiefilmpje online verschenen. De download is 45GB groot voor de PlayStation.

De remaster bevat alleen de singleplayercampagne van Call of Duty: Modern Warfare 2. Dat spel kwam in 2009 uit. Het multiplayergedeelte van de game ontbreekt. Een jaar geleden verscheen er een aanwijzing voor de komst van de remaster via PEGI, de organisatie die leeftijdsclassificaties toekent aan games. Begin 2018 kwam er al informatie naar buiten over de remaster.

Het lijkt erop dat Activision de remaster al langere tijd op de plank heeft liggen en zocht naar een goed moment om het spel uit te brengen. De singleplayercampagne van Modern Warfare 2 kreeg goede beoordelingen toen het spel in 2009 uitkwam. Tweakers beoordeelde de campagne met het cijfer 9,5. De campagne staat ook bekend om de controversiële missie 'No Russian', waarin terroristen uitgedost als Amerikanen om zich heen schieten op een Russisch vliegveld.

In 2016 bracht Activision al een remaster van Call of Duty 4: Modern Warfare uit. Aanvankelijk was die alleen te koop in combinatie met CoD: Infinite Warfare, dat jaar de nieuwste game in de serie. Een jaar later kwam de remaster ook los uit.