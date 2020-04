Remaster van CoD: Modern Warfare 2 komt niet uit in Russische PlayStation Store

Sony brengt de inmiddels uitgekomen remaster van de CoD: Modern Warfare 2-campagne niet uit in de Russische PlayStation Store. De reden is niet geheel duidelijk, maar hangt waarschijnlijk deels samen met de beruchte No Russian-missie in het spel.

Het Russische Call of Duty-account op Twitter meldt in een verklaring dat de remaster van de campagne van Modern Warfare 2 geheel fictief is en opnieuw is gemaakt in hd-kwaliteit. "Sony Interactive Entertainment heeft besloten de game niet in de Russische PlayStation-winkel te verkopen." Het spel wordt in Rusland wel online uitgebracht voor de pc en de Xbox One; fysieke versies komen wellicht nog wel uit in Rusland.

Een reden wordt niet gegeven, maar vermoedelijk hangt het deels samen met de beruchte No Russian-missie. In het originele Modern Warfare 2 en ook in de remaster zit deze missie, waarin Russische terroristen dood en verderf zaaien op een Russisch vliegveld. Dat leidde er destijds toe dat de consoleversies van het originele spel uit de Russische winkels werden gehaald. Er kwam toen een versie zonder deze missie.

Overigens haalde Sony Call of Duty: Modern Warfare in oktober vorig jaar ook al uit de Russische PlayStation Store. Ook bij dat besluit werd vermeld dat het ging om een 'fictief spel'. In Modern Warfare uit 2019 wordt Rusland ook niet al te positief neergezet. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een terroristische organisatie die chemische wapens in handen krijgt. In een deel van het harde singleplayerverhaal kruipen spelers in de huid van een jong meisje genaamd Farah. Zij bevindt zich in een stad in het Midden-Oosten die door Rusland wordt gebombardeerd. Farah en enkele familieleden krijgen het daar ook aan de stok met Russische soldaten. Uiteindelijk zal zij zich verzetten tegen de Russische overheersing.

Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered is sinds dinsdag beschikbaar op de PlayStation 4 en deze remaster komt 30 april ook uit op Xbox One en de pc. Er is geen multiplayer aanwezig en het draait puur om een grafisch opgepoetste versie van de oorspronkelijke campagne uit het spel uit 2009.