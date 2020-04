QuakeCon is geannuleerd wegens coronapandemie

Bethesda Softworks en id Software hebben het QuakeCon-evenement, dat in augustus in de Amerikaanse stad Dallas had moeten plaatsvinden, geannuleerd. Als reden noemen ze de huidige coronapandemie.

Bethesda Softworks en id Software wijzen op de 'logistieke uitdagingen en onzekerheden' in het licht van de coronapandemie. Ze zeggen dat de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers, en van de vrijwilligers, verkopers, sponsoren en spelers altijd de topprioriteit zal zijn en dat het 'in deze tijden raar zou aanvoelen om over een ontmoeting te praten, terwijl een ontmoeting het laatste is wat we nu moeten doen'.

De bedrijven noemen de annulering een lastige beslissing, mede doordat dit de 25e editie van QuakeCon zou worden. Bethesda Softworks en id Software zeggen dat het, hoewel ze niet weten wat de staat van de pandemie in augustus is, onmogelijk zou zijn om al het werk en de planning te voltooien, en het evenement tot een succes te maken.

QuakeCon is een jaarlijks evenement dat mede wordt georganiseerd door ZeniMax Media, het moederbedrijf van uitgever Bethesda Software. Normaal gesproken worden op het evenement onder meer de games van id Software en andere studio's onder ZeniMax gepromoot.