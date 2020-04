Apple koopt Dark Sky-app met onderliggende api en sluit Android-versie op 1 juli

Apple heeft de in de VS werkende weer-app Dark Sky overgenomen. Daarmee krijgt het bedrijf uit Cupertino ook de breder gebruikte, onderliggende api in handen, waarvan allerlei andere diensten ook gebruikmaken. De Android-versie van de weer-app verdwijnt per 1 juli.

Apple heeft Dark Sky overgenomen, maar het is onbekend hoeveel geld daarmee is gemoeid. Het team achter Dark Sky zegt dat het altijd tot doel heeft gehad om de wereld van de beste weerinformatie te voorzien en dat te doen met respect voor ieders privacy. Dark Sky zegt daarbij dat er geen betere plaats is om die doelen te verwezenlijk dan bij Apple. Het bedrijf denkt nu nog veel meer mensen te kunnen bereiken.

Deze overname door Apple heeft geen gevolgen voor de iOS-app van Dark Sky; die blijft gewoon in de App Store. De versies voor Android en Wear OS zullen echter verdwijnen. Ze zijn niet langer beschikbaar voor download en de dienst zal per 1 juli sluiten voor bestaande gebruikers en abonnees. De website van Dark Sky zal nog tot 1 juli doorgaan met weersverwachtingen, kaarten en embeds. Daarna blijft de website nog wel actief, maar enkel als ondersteuning van de api en de iOS-klanten.

Vermoedelijk is het Apple er vooral te doen om de sterk door data gedreven Dark Sky-api in handen te krijgen. Deze api zal voorlopig niet veranderen, maar nieuwe aanmeldingen worden niet meer geaccepteerd en de api zal enkel nog functioneren tot eind 2021. Dat betekent dat andere diensten en apps daarna geen gebruik meer kunnen maken van deze interface en de onderliggende data. Onder meer weer-apps als Hello Weather maken er gebruik van, maar volgens 9to5Mac geldt dat ook voor bijvoorbeeld de app Carrot Weather, Google Chrome-weerextensies, DuckDuck Go en Microsoft. Ook is de app bijvoorbeeld in trek bij makers van weerstations op basis van een Raspberry Pi.