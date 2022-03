Dark Sky-app voor iOS, -api en -website verdwijnen eind 2022

Weer-app Dark Sky voor iOS en de bijbehorende website zal eind 2022 verdwijnen. Dat schrijven de ontwikkelaars van de app in een blogpost en wordt volgens 9to5Mac bevestigd door Apple. Ook de onderliggende Dark Sky-api, zal diezelfde tijd verdwijnen.

Iets meer dan een jaar geleden kocht Apple de weer-app Dark Sky, inclusief de bijbehorende api en website. Op 1 augustus verdween de Android- en de WearOS-versie van de Dark Sky-app. De website waarop kaarten, weerinformatie en ondersteuning voor de api te raadplegen viel, bleef toen nog onaangeroerd.

Daar komt nu verandering in. De ontwikkelaars van Dark Sky schrijven in een blogbericht dat de iOS-versie van de app, die enkel in de VS, Ierland en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar is, eind 2022 stopt. De ondersteuning voor de Dark Sky-api voor derden en de website zullen ook op het einde van 2022 verdwijnen. 9to5Mac schrijft dat Apple het nieuws heeft bevestigd.