Volgende versie Google Wear OS moet apps sneller laten starten

Google heeft een aankomende upgrade voor zijn smartwatchplatform Wear OS aangekondigd. De nieuwe versie moet apps 20 procent sneller laten starten. Ook wil Google de pairing vereenvoudigen en de interface wijzigen.

Gebruikers moeten bij de nieuwe versie van Wear OS sneller toegang krijgen tot informatie, zegt Google. Hoe dat precies gaat, maakt de zoekgigant niet bekend. Ook komen diverse elementen van Android 11 naar Wear OS, zoals de mogelijkheid om apps te maken in Kotlin en ondersteuning voor Jetpack-libraries.

Daarnaast zijn er wijzigingen in SysUI, een nieuwe weer-app en een timer om gebruikers te helpen om de handen op een goede manier te wassen. Dat laatste is een reactie op de uitbraak van het coronavirus. Voor nieuwe horloges komt ook de optie om 4g in aanvulling op bluetooth en wifi te gebruiken in het besturingssysteem. De upgrade komt dit najaar over-the-air beschikbaar. Welke horloges de upgrade zullen krijgen, is onbekend.