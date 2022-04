Google laat ontwikkelaars widgets bouwen voor Wear OS met Tiles-api

Google brengt een api uit waarmee ontwikkelaars Tiles kunnen maken voor het wearablebesturingssysteem Wear OS. Tot nu toe waren zulke widgets voor smartwatches alleen beperkt beschikbaar, maar nu kunnen ook externe ontwikkelaars die gebruiken.

Google heeft een eerste commit gedaan op het Android Open Source Project. Daardoor kunnen ontwikkelaars in de toekomst aan de slag met een api voor Wear Tiles. Dat zijn widgets voor smartwatches waarmee gebruikers in een keer veel informatie kunnen zien. Google bracht die feature in mei vorig jaar uit voor Wear OS-smartwatches, maar in beperkte mate. De widgets werkten alleen met functies die Google zelf selecteerde, zoals een weerbericht, een timer en een hartslagmeter.

Met de api wordt het ook mogelijk voor externe developers om hun eigen Tiles-widgets te ontwerpen voor hun apps. De initiële commit voegt de api toe aan de AndroidX-library. Die moet nog wel gemerged worden. Daarna kunnen ontwikkelaars de api aanspreken, al staat er in de commit wel dat die vervolgens nog moeten worden geaccepteerd. Wanneer dat verder gaat gebeuren is niet bekend.